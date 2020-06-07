Son 24 saatte Çin'de 6, Güney Kore'de 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son 24 saatte Çin'de 6, Güney Kore'de 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 6, Güney Kore'de 57 vaka görüldü.

Son 24 saatte Çin'de 6, Güney Kore'de 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
07.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 6, Güney Kore'de 57 vaka görüldü.?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5'i yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Şaanşi eyaletinde 2, Fucien, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde birer vaka saptanırken, bir vaka da Tiencin'de görüldü.

Toplam vaka sayısının 83 bin 36'ya çıktığı ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi.

Çin'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de 57 yeni vaka

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Başkent Seul'de 27, Incheon'da 6, Daegu ve Ulsan kentlerinde birer vaka görülürken, Gyeonggi, eyaletinde 19, Chung-buk eyaletinde ise bir vaka saptandı.

Kalan 2 vakanın sınır geçişlerinde saptandığı aktarılan ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 776'ya çıktığı Güney Kore'de bugüne kadar 273 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 982 bin 965'e ulaştı, virüs nedeniyle 402 bin 273 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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