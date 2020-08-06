Son 24 saatte Çin'de 37, Güney Kore'de 43 yeni Kovid-19 vakası görüldü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 37, Güney Kore'de 43 yeni vakaya rastlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 37, Güney Kore'de 43 yeni vakaya rastlandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edilirken, yurt içi kaynaklı yeni vakaların 27'si Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, 3'ü ise Dalian kentinde saptandı.

Toplam vaka sayısının 84 bin 528'e çıktığı Çin'de, salgın süresince 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar salgına yakalanan 79 bin 57 kişinin iyileştiği ülkede, 34'ünün durumu ciddi olmak üzere 837 hasta halen tedavi görüyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, yurt içi kaynaklı ilk vakaya 16 Temmuz'da rastlanmıştı. Bölgenin başkenti Urumçi'de yurt dışına seyahat etmemiş bir fabrika işçisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine tedbir olarak bölgeden diğer kentlere uçuşlar sınırlandırılmıştı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 43 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 14 bin 499'a yükseldiği Güney Kore'de, virüsten dolayı 302 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 13 bin 501 kişi iyileşti.

Öte yandan, ülkede son 13 günde ilk defa ülke içi kaynaklı vaka sayısı, yurt dışı kaynaklı vaka sayısını geçti.

Kaynak: AA