Son 24 saatte Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son 24 saatte Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son bir günde Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Son 24 saatte Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
25.05.2020 13:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:49

Son bir günde Çin'de 11, Güney Kore'de 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 11 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, vakalardan 10'unun ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesine gelen kişilerde saptandığı belirtildi.

Ülkede 82 bin 985 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Güney Kore'de 16 yeni vaka

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 16 vakanın saptandığı ifade edildi.

Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de 11 bin 206 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 267 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'nın iki eyaletinde okullar açıldı

Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında nisanda çevrim içi eğitime geçilen Avustralya'da, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde öğrenciler okula döndü.

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, hasta olan öğrenci ve öğretmenlere evde kalmaları çağrısı yaptı.

Avustralya'da 7 bin 118 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüs, 102 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Yeni Zelanda'da en fazla 100 kişi toplanabilecek

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağının esnetileceğini açıkladı.

Ardern, cuma gününden itibaren en fazla 100 kişinin bir arada olmasına izin verileceğini belirtti.

"Hala küresel bir salgının içindeyiz. Diğer ülkelerde vakalar artmaya devam ediyor ve hala yurda dönen kişiler var." ifadesini kullanan Ardern, hayatın birçok yönünde daha normal hissedilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yeni Zelanda'da 1504 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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