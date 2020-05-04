"Son 24 saatte 64 can kaybı, bin 614 yeni vaka"
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"Son 24 saatte 64 can kaybı, bin 614 yeni vaka"

'Son 24 saatte 64 can kaybı, bin 614 yeni vaka'
04.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:16

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 64 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 614 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 15 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüsten 64 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 614 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 15 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 4 Mayıs 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 64 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 3 bin 461 oldu. Bugün toplam 35 bin 771 test yapılırken bin 614 yeni vaka tanısı koyuldu. Toplam vaka sayısı ise 127 bin 659 oldu. Bugünkü 5 bin 15 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 68 bin 166'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 727 toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 384 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11 bin artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

'Son 24 saatte 64 can kaybı, bin 614 yeni vaka'

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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