"Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 277'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 277'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiğini toplam vefat sayısının 277 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, toplam test sayısının 106 bin 799, toplam vaka sayısının 15 bin 679, yoğun bakım hasta sayısının 979, entübe hasta sayısının 692, iyileşen hasta sayısının 333, bugünkü test sayısının 14 bin 396 olduğunu bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA