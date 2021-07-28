Son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka

Son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 330 bin 739'a ulaştı.

İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 330 bin 739'a ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 5 bini geçti. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 248 bin 472 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 696 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 330 bin 739'a ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 10'a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte bin 827 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 74 bin 161 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 6 kişi azalarak 183'e düştü.

İtalya'da bugüne kadar 66 milyon 694 bin 614 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 31 milyon 117 bin 60 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.

(Burak Ortahamamcılar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine vatandaşı aşıya teşvik etmek daha önemli
Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde, aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Reynmen Şeyma Subaşı Prens William Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Metin Oktay Abdullah Avcı Roger Schmidt Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son 24 saatte 5 bin 696 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 19:16:50. #1.15#

title