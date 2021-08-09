Son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
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Son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Son 24 saatte 117 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 731 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 117 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 23 bin 731 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 9 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 23 bin 731 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 117 oldu. Son 1 günde toplam 245 bin 253 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 7 bin 365 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 67,89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 47,75 olurken, uygulanan 1., 2. ve 3. doz toplamı 77 milyon 552 bin 661'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 42,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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