Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı - Haberler
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Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında iki katlı ahşap evde büyük oranda hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Topçuoğlu Mahallesi Çukurçesme Sokak üzerinde yaklaşık iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını komşular fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek etrafındaki evlere sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangında iki katlı ahşap evde büyük oranda maddi hasar oluştu. Yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

(Vedat Yunus İkizoğlu-İHA)

Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı

Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı

Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı

Son 2 yılda kimsenin oturmadığı iki katlı ev yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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