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İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü Kastamonu'da iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KASTAMONU (İHA) - İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

KASTAMONU - Kastamonu'da iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında iki katlı ahşap evde büyük oranda hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez Topçuoğlu Mahallesi Çukurçesme Sokak üzerinde yaklaşık iki yıldır boş olan iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını komşular fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek etrafındaki evlere sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangında iki katlı ahşap evde büyük oranda maddi hasar oluştu. Yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

İki katlı ahşap ev yanarak küle döndü

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