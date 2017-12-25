Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, "Son 2 haftada ağır mağlubiyetler aldık. Avrupa Ligi'ndeki performanstan sonra farklı bir Anadolu Efes bekliyorduk. Fakat benim için de bu isteksiz ve dirençsiz oyun sürpriz oldu." diye konuştu.



Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vladimir Stimac ise çok kötü oynadıklarını ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.