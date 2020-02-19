19.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:46

Son 17 yılda, 855 kadın emniyet müdürü görev yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2019 yılları arasında görev yapan kadın emniyet müdürü ve valilerine ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Soylu, 2002-2019 yılları arasında 855 kadın emniyet müdürünün görev yaptığını bildirdi.

Bakan Soylu, yine aynı tarihler arasında ikisi halen görevde olmak üzere Yalova, Kırklareli, Sinop, Muğla ve Uşak'ta kadın valilerin görev aldığını ifade etti.

Kaynak: AA