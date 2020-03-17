Son 15 yılın en büyük bütçe artışı gerçekleşti KPMG'nin Harvey Nash ile gerçekleştirdiği 2019 Küresel CIO Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

Dünyanın en büyük BT araştırmasına göre, teknoloji yatırımlarını artıran şirketlerin oranı son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. CIO'ların yüzde 54'ü 2019'da bütçelerinin arttığını bildirdi. Buna paralel olarak şirketler maaşları artırarak teknoloji liderlerine de yatırım yaptı. Şirketlerin yüzde 44'ü önümüzdeki üç yıl içinde iş modelini kökten değiştirmeyi bekliyor

KPMG'nin Harvey Nash ile gerçekleştirdiği CIO Araştırması'na bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 108 ülkeden 3 bin 645 BT lideri katıldı. Yüzde 12'sini kadın BT liderlerinin oluşturduğu katılımcılar, şirketlerde bilgi teknolojilerinin yönetimindeki dönüşüme ışık tutuyor. "Değişen Bakış Açısı" başlığıyla hazırlanan rapora göre, şirketlerin teknoloji yatırımları son 15 yılın zirvesine çıktı.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Teknoloji Lideri Alper Karaçar, verimlilik ve tasarrufa vurgu yapan şirketlerde bile teknolojiye yatırımın arttığını söyledi. Karaçar, "Sorun ne olursa olsun, teknoloji cevabın bir parçası gibi görülüyor. Bu yatırımların arkasındaki en büyük sebep, siber güvenlik, veri analitiği, yapay zeka, otomasyon ve dönüşüm. Ürün ve hizmet kalitesini iyileştirecek yatırımlar ağırlıkta. Çünkü bunlar doğrudan ciroya yansıyor" dedi.

"Değişen Bakış Açısı" adını taşıyan KPMG-Harvey Nash 2019 CIO Araştırması'ndan öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

2019'da bütçe artışı bildiren teknoloji liderlerinin sayısı en yüksek seviyede. Artış yüzde 49'dan yüzde 55'e yükseldi. Şirketlerin küresel durgunluktan çıkmaya çalıştığı 2010 yılı dışında, görülen en büyük sıçrama oldu.

Bu eğilimin 2020'de de etkili olması bekleniyor. Teknoloji liderlerinin yüzde 52'si 2020 için bütçe artışı bekliyor.

Kuantuma şaşırtan yatırım

Şirketler yeni ve gelişen teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyor. Her 20 şirketten biri tercihini kuantum bilişim teknolojisinden yana kullanıyor. Başlangıç aşamasında olan teknolojiyle ilgili kullanım oranı şaşırtıcı derecede yüksek. Kuantum bilişim teknolojisi yaygınlaştıkça, mevcut şifreleme tekniklerinin gereksiz hale gelmesi dahil olmak üzere bilişimi sonsuza dek değiştirebilecek bir teknoloji.

Bulut bilişim giderek yaygınlaşıyor.Şirketlerin en z beşte biri küçük çaplı da olsa nesnelerin interneti, talebe bağlı platformlar, robotik süreç otomasyon ve yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.

İş modelleri yıkılıp yeniden kurulacak

Şirketlerin yüzde 44'ü önümüzdeki üç yıl içinde iş modellerinin radikal biçimde değişmesini bekliyor. Bu dijital bozulma ve tüketiciye yakın olma ihtiyacından kaynaklanıyor.

Araştırmaya göre dönüşümden en çok etkilenen şirketler, ürünlerini en kolay dijitalleştiren şirketler. Telekomünikasyon sektöründeki teknoloji liderlerinin yüzde 57'si, yayın-medya sektöründekilerin yüzde 56'sı 'büyük' ya da 'radikal' bir dönüşüm bildiriyor. İmalat gibi daha geleneksel sektörlerde bile ürün ve hizmetlerin dönüştürülmesi yoluyla performansta kademe atlanacağına dair yaygın bir kanı bulunuyor.

Her beş iş arkadaşından biri robot olacak

Katılımcılara göre beş yıl içinde her beş işten birini robotlar üstlenecek. Beş çalışandan biri yazılım olacağı için insan kaynaklarının yapısı değişecek. Şirketlerin insan ve dijital iş gücünü birleştiren, iş birliğine dayalı ve geleceğin iş gücünü şekillendirip entegre edebilen stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Dijital liderlerin maaşı artıyor

2019, teknoloji liderleri için iyi bir yıl oldu. İş memnuniyeti arttı, bütçeler büyüdü, maaşlar zamlandı. Şirketler teknolojiyle beraber, teknoloji liderlerine de yatırım yaptı. Katılımcıların yüzde 47'si 'oldukça iyi' seviyedemaaş artışı aldığını söylüyor.

Katılımcılara göre 'Dijitalde Lider Şirketlerin' ilk beş önceliği ise şöyle sıralanıyor: 'Yenilikçi yeni ürün ve hizmetler geliştirme', 'İşletmeye tutarlı ve istikrarlı bir BT performansı sağlama', 'Müşteri deneyimini geliştirme', 'İş süreçlerinin iyileştirilmesi' ve 'Operasyonal verimliliğin artırılması'.

Kaynak: Bültenler