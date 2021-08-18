"Son 15 Yılda İstanbul'da İSMEP ile Binalar Depreme Karşı Güvenli Hale Getirildi"
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"Son 15 Yılda İstanbul'da İSMEP ile Binalar Depreme Karşı Güvenli Hale Getirildi"

'Son 15 Yılda İstanbul'da İSMEP ile Binalar Depreme Karşı Güvenli Hale Getirildi'
Habermetre - Haberler | Toplum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1999 depreminin yıl dönümünde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1999 depreminin yıl dönümünde İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, son 15 yılda binaların depreme karşı güvenli hale getirildiğini belirterek;

"Son 15 yılda #İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ile

??1129 okul

??18 hastane

??61 sağlık ocağı

??35 idari bina

??13 yurt

??11 sosyal hizmet binamız depreme karşı güvenli hale getirildi. " ifadelerini kullandı.

Son 15 yılda #İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) ile

??1129 okul

??18 hastane

??61 sağlık ocağı

??35 idari bina

??13 yurt

??11 sosyal hizmet binamız depreme karşı güvenli hale getirildi. #17Agustos1999#İPKB pic. twitter. com/T1Xqt2TbBI

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2021 Bizi Takip Edin

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Kaynak: Habermetre

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