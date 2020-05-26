Son 12 yılın en kazasız bayramı
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Son 12 yılın en kazasız bayramı

Son 12 yılın en kazasız bayramı -Kısıtlamaya rağmen 33 can kaybı yaşandı -2020 Ramazan Bayramı bu özelliği ile tarihe geçti Korona virüs pandemisi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu yıl ki Ramazan Bayramı son 12 yılda kutlanan Ramazan bayramları içerisinde kazanın en az...

26.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:58

Son 12 yılın en kazasız bayramı

-Kısıtlamaya rağmen 33 can kaybı yaşandı

-2020 Ramazan Bayramı bu özelliği ile tarihe geçti

BURSA - Korona virüs pandemisi sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu yıl ki Ramazan Bayramı son 12 yılda kutlanan Ramazan bayramları içerisinde kazanın en az olduğu bayram tatili olarak ön plana çıkıyor.

Türkiye'de bayram tatilleri süresince yaşanan trafik yoğunluğu can kayıplı kazalara neden oluyor. Alınan önlemler ve artan yol kalitesi bu kazaların azalmasını sağlasa da her bayram yollarda meydana gelen kazalarda yaşanan can kayıpları bayramlara gölge düşürüyor.

Son 12 yılın Ramazan bayramı tatilleri süresince yollarda meydana gelen kazalar ve can kayıpları sayılarına bakıldığında korona virüs sebebiyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu yıl ki Ramazan Bayramı, meydana gelen trafik kazalarının azlığıyla dikkat çekiyor.

Son 12 yılda Ramazan Bayramı tatilleri boyunca meydana gelen kazalar ve can kayıplarının sayısı istatistiklerde şu şekilde yer aldı.

2008'deki 9 günlük tatil süresince gerçekleşen bin 727 ölümlü ve yaralamalı kazada 127 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 463 kişi yaralandı. Bayram tatilinin 4 gün olduğu 2009'da ise 60 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 254 kişi yaralandı. 2010 yılında ise 5 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 415 kişi yaralanırken, 83 kişi hayatını kaybetti. 2011'de ise bir önceki yıla nazaran yaralı sayısı hemen hemen iki katına çıkarak 4 bin 498 olarak kayıtlara geçti. 2011 Ramazan Bayramı boyunca ölü sayısı ise 116. 2012 yılı Ramazan Bayramı tatili boyunca kaza bilançosu, 2011 yılına göre azalma göstererek kayıtlara 34 ölü, 2 bin 824 yaralı olarak geçti. Bu rakam 2013 yılında ise; 57 ölü, 3 bin 179 yaralı olarak değişti. Ramazan Bayramı için trafiğe çıkan vatandaşların 2014 yılı kaza bilançosu 63 ölü, 3 bin 163 yaralı iken, 2015 yılında bu rakam 77 ölü, 3 bin 353 yaralı olarak hesaplandı. 2016'da 129 kişi Ramazan Bayramı tatilinde kazalarda can verdi, 471 kişi yaralandı. 2017'de Ramazan Bayramı boyunca 69 kişi hayatını kaybetti, 407 kişi de yaralandı. 2018'de 58 kişi öldü 392 kişi yaralandı. 2019'da 83 kişi öldü 868 kişi yaralandı.

2020 tarihe geçti

2020 yılına damgasını vuran korona virüs hayatın her alanında etkisini hissettirdi. Türkiye genelinde son verilere göre 4 bin 369 kişinin hayatını kaybettiği korona virüs sebebiyle 23 Nisan, 29 Ekim 19 Mayıs gibi resmi bayramların yanı sıra 4 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince de sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

4 günlük kısıtlama süresince trafiğe çıkan araçlardan Türkiye genelinde 100'e yakın aracın kazaya karıştığı bildirildi. Bu kazalarda 33 kişi hayatını kaybederken 100'e yakın kişi de yaralandı.

Ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen Ramazan Bayramı'nda trafik ekipleri yollarda denetimlerini sürdürdü. Özellikle bu bayram seyahat izin belgesiyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların refakatçileri ile birlikte tek yön olarak istedikleri yerlere gitmesi, tarım ürünü hasadı için gidenler ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanların oluşturabileceği yoğunluk nedeniyle olası kazaların önüne geçebilmek için karayollarında denetimler arttırılıp günlük ortalama polis ve jandarma olmak üzere toplam 18 bin 564 trafik personeli görev aldı. Bayram tatili süresince ise toplam 59 bin 52 trafik ekibi/timi ile polis ve jandarmadan oluşan 111 bin 384 personel görevli bulundu. 16 ilde helikopter ve 76 ilde drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi. 78 ilde 767 (polis 420/ jandarma 347) adet maket trafik aracı, tepe lambalı ve reflektif şeritleriyle görünürlüğü sağlanmış şekilde kazaların yoğunlaştığı güzergahlara yerleştirildi. Ayrıca yollarda 65 yaş üstü vatandaşlar ile tarım ürünleri hasadı vb. kapsamında seyahat izni verilen vatandaşların izin belgeleri kontrol edildi.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde merkez ve ilçeleri dahil olmak üzere 10 adet kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Son 12 yılın en kazasız bayramı

Kaynak: İHA

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