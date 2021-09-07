Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor
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Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor

Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karadeniz'de bu sezon son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanırken, hamsinin de ağlara erken gelmesi umutları artırdı.

Karadeniz'de bu sezon son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanırken, hamsinin de ağlara erken gelmesi umutları artırdı. Henüz pek görünmeyen palamuttan ise umutlar neredeyse kesilirken Trabzon'da tezgahlarda istavrit kilosu 10-15 TL, hamsi ise 20 TL'den satılıyor.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül kalkmasının ardından Karadeniz'e açılan tekneler bugünlerde özellikle bol miktarda istavrit ile limana dönerken hamsinin de erken görünmesi sezon için umutları artırdı. Balıkçılar şu ana kadar pek görünmeyen palamut için ise umutlarını neredeyse keserken balık fiyatlarının da gayet uygun olduğunu söylediler.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz son 10 yılın en bol istavrit dönemi yaşadıklarını belirterek "Son 10 yılın en bol istavrit dönemini yaşıyoruz. Fiyatı ise 10-15 TL arasında değişiyor. Palamut bu sezon pek görünmedi gibi. İstavritin ucuz olması vatandaşı da memnun ediyor alış verişini yapıyor. Fiyatlar çok uygun sezon açılmadan mezgit 35-50 TL idi şimdi ise 20- 25 TL, barbun 20 TL .Bu sezon hamsiden umutluyum bol çıkacak inşallah. Vatandaş genellikle palamudu soruyor" dedi.

Balıkçı esnaflarından Münir Yılmaz ise "Sezona istavrit ile başladık istavrit ile devam ediyoruz. Palamut pek nadir az görünüyor ince olduğu için istediğimiz ölçülerde değil. Artık önümüzdeki haftalara bakacağız. Balık fiyatları uygun istavritin kilosu 10-15 TL. Mezgit kalitesine göre 20 TL-50 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Balıkçı esnaflarından Mehmet Can Örseloğlu da şu an istavritin revaçta olduğunu ifade ederek "Şu an revaçta olan istavrit palamut beklediğimiz gibi değil şuan pek görünmedi. Havalar biraz daha soğursa inşallah palamutta umduğumuzu buluruz. Balıkçılar olarak bizde müşteriler gibi palamudun bol olmasını istiyoruz. Şu an yerli hamsi de görüntü. Palamudun olmayışından dolayı istavritin yanında ağlara hamsi de takılıyor. Fiyatlar da makul istavritin kilosu 10-15 TL arasında değişiyor. Fiyatların da uygun olmasından dolayı vatandaşın sağlık açısından son derece faydalı olan balığı tüketmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor
Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor
Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor
Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor
Son 10 yılın en bol istavrit avı yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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