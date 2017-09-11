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Son 10 Yılda Hiçbir Mal Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Kadar Artmadı"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,son 10 yıl içerisinde dünya üzerinde hiçbir malın fiyatının tarım ve hayvancılık ürünleri kadar artmadığını söyledi.

Son 10 Yılda Hiçbir Mal Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Kadar Artmadı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,son 10 yıl içerisinde dünya üzerinde hiçbir malın fiyatının tarım ve hayvancılık ürünleri kadar artmadığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com