Son 10 günde 23 koronavirüs vakası tespit edildi
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Son 10 günde 23 koronavirüs vakası tespit edildi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bolu'da son 10 gün içerisinde 23 tane pozitif vaka tespit edildi ve bu sayı az değil. Her an virüs aramızda dolaşıyor demektir.

10.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:52

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bolu'da son 10 gün içerisinde 23 tane pozitif vaka tespit edildi ve bu sayı az değil. Her an virüs aramızda dolaşıyor demektir." dedi.

Bolu İl Özel İdaresi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili il genelinde alınan tedbirlerin devam ettiğini söyledi.

Yeni vakaların çıkmaya devam ettiğini hatırlatan Vali Ümit, "Bolu'da son 10 gün içerisinde 23 tane pozitif vaka tespit edildi ve bu sayı az değil. Her an virüs aramızda dolaşıyor demektir. Bundan sonra bizim için en büyük tehlike rehavet içerisinde hareket etmektir." diye konuştu.

Vali Ümit, şöyle konuştu:

"Artık normalleşiyoruz, dolayısı ile de virüste bitti, her şey kapandı, işimizde gücümüzdeyiz düşüncesi Allah korusun bizleri eskiye döndürebilir. Bu önemli bir tehlike. Bu tehlikeye karşı dikkat etmek lazım. Maske, mesafe ve hijyen."

Son 10 günde 23 koronavirüs vakası tespit edildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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