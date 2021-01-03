Son 10 gün içinde İngiltere'den gelenler yurtlarda karantinaya alındı
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Son 10 gün içinde İngiltere'den gelenler yurtlarda karantinaya alındı

03.01.2021 16:35 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:50

Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Son 10 gün içinde İngiltere'den İzmir'e gelen 60 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

İngiltere'den geldiği belirlenen 60 kişi, sağlık ekiplerince evlerinden alınarak Gazi Ayşe Hanım Yurdu'na yerleştirildi.

Bazı kişiler, karantinadaki yakınlarına kıyafet ve çeşitli eşyalar getirdi. Karantinada bulunanların, hava almak için zaman zaman balkona çıktıkları gözlendi.

Yurt binasında AFAD, polis ve sağlık ekibi görev yapıyor.

İzmir Valiliği, dün, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan ve Türkiye'ye kara, hava ve deniz yoluyla gelen kişilerin, 14 gün boyunca karantina altına alınacaklarını bildirmişti.

Son 10 gün içinde İngiltere'den gelenler yurtlarda karantinaya alındı
Son 10 gün içinde İngiltere'den gelenler yurtlarda karantinaya alındı
Son 10 gün içinde İngiltere'den gelenler yurtlarda karantinaya alındı
Son 10 gün içinde İngiltere'den gelenler yurtlarda karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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