Son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün ve hizmet hangisi?

04.11.2019 12:56

Türkiye'de yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 8,55 oldu. Ekim ayında fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 artmış oldu.



Peki, son bir senede fiyatı en çok artan ve düşen 10 ürün ve hizmetler hangisi?



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) listesinde yer alan 400'den fazla ürün ve hizmeti inceledik. Ekim 2018 ile Ekim 2019 arasında fiyatı en çok artan ürün yüzde 202 ile sarımsak olurken en çok düşen ise yüzde 64 ile şans oyunları oldu. Euronews.com'da Görüntüle