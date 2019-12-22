"Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" 345 kişiye bu yıl "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi

22.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:12

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden, "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" 345 sanatçıya bu yıl "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılı ikinci dönem Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Tespit ve Değerlendirme Kurulu çalışmalarında, geleneksel el sanatları ve Türk süsleme sanatları alanında 78, halk ozanları, aşıkları, şairleri ve zakirlik alanında 47 sanatçı ile mahalli sanatçı, çalgı yapımcısı 61, geleneksel tiyatro alanında 17 sanatçıya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, bu yılın ilk döneminde 142, ikinci döneminde 203, toplamda 345 kişiye Sanatçı Tanıtma Kartı vermiş oldu.

Böylece, Türkiye genelinde bugüne kadar Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıtlı sanatçı sayısı 4 bin 381'e yükseldi.

Tanıtma kartı, toplumsal hafızaya hizmet sunuyor

Sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirdiği köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden tanıtma kartı sahibi sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen sergi, festival ve kültür günleri gibi etkinliklere gönderilerek destekleniyor.

Bakanlık bu çalışmayla geleneksel sanatları, yurt çapındaki alan araştırmaları, tespit, arşivleme ve yayın çalışmaları ile Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydederek toplumsal hafıza alanında hizmet veriyor.

Kaynak: AA