Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun tüm liderleri, 'eco' adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı.
Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun tüm liderleri, 'eco' adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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