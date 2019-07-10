Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun tüm liderleri, 'eco' adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı.

Sömürge parasının yerini 'Eco' alacak

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara, "Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun tüm liderleri, 'eco' adı verilen yeni bir para birimi oluşturma kararı aldı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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