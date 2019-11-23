Sömürge parası CFA frangı Orta Afrika'da tartışıldı

23.11.2019 22:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:12

Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Topluluğu (CEMAC) üyesi 6 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bölgenin ekonomik durumu ve sömürge dönemi parası CFA frangının geleceğini konuşmak için Kamerun'un başkenti Yaounde'de olağanüstü toplandı.

Toplantıya, ev sahibi ülkenin cumhurbaşkanı Paul Biya'nın yanı sıra Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, Kongo Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Gabon Başbakanı Julien Nkoghe Bekaleque, CEMAC Komisyonu Başkanı Daniel Ona Ondo ile Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina katıldı.

Kamerun Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, basına kapalı toplantıda, CFA frangının da ele alındığı, sömürge döneminden kalma para birimi konusunda farklı değerlendirmeler bulunduğu kaydedildi.

"Kalkınmayı frenleyen bir öge"

Çoğu finans uzmanının, CFA frangını "kalkınmayı frenleyen bir öge" olarak gördüğü belirtilen açıklamada, bazı uzmanların ise CFA frangının spekülasyonlara karşı istikrar sağladığını savunduğu ifade edildi.

Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) ile CEMAC üyesi 14 Afrika ülkesi, sömürge döneminden bu yana CFA frangını kullanıyor.

Afrika ülkelerinin, Fransa'nın verdiği "CFA frangının avro ile sabitlenerek değer kaybetmemesi garantisi"ne karşılık, rezerv paralarının yüzde 50'sini Fransız Merkez Bankasında tutması gerekiyor.

UEMOA üyelerinden Benin'in cumhurbaşkanı Patrice Talon, iki hafta önce yaptığı açıklamada, sömürge parası CFA frangından yeni para birimi "eco"ya geçecek Batı Afrika ülkelerinin, Fransız Merkez Bankasında tutulan rezervlerini kısa sürede geri çekeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA