Sompo Sigorta'dan Skoda sahiplerine özel "Skoda Kasko"
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Sompo Sigorta'dan Skoda sahiplerine özel "Skoda Kasko"

Sompo Sigorta, Skoda marka araç sahipleri için özel olarak hazırladığı "Skoda Kasko"yu müşterilerinin beğenisine sundu.

Sompo Sigorta'dan Skoda sahiplerine özel
23.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:25

Sompo Sigorta, Skoda marka araç sahipleri için özel olarak hazırladığı "Skoda Kasko"yu müşterilerinin beğenisine sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sompo Sigorta, daha önce Audi ve Volkswagen gibi otomobil üreticileriyle gerçekleştirdiği "marka kasko" iş birliklerine, bir yenisini daha ekledi.

Sompo Sigorta bu kapsamda, dünyada olduğu gibi Türkiye pazarında da önemli bir marka olan Skoda ile iş birliğine imza atarak, "Skoda Kasko"yu müşterilerinin kullanımına sundu.

Araç sahiplerini birçok farklı riske karşı koruma altına alan Skoda Kasko, herhangi bir hasar durumunda Skoda yetkili servislerinde orijinal parça ile tamir garantisi veriyor.

"Skoda yetkili servislerinde orijinal parça ile tamir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Özel Ürünler Direktörü Serdar Aybay, Skoda gibi değerli bir marka ile yapılan iş ortaklığından duydukları memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"Marka Kasko ürünleri, müşterilerin standart kaskolarda verilen teminatlara, ekstra avantajlarla ulaşmalarını sağlıyor ve bu nedenle de tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Skoda sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda Skoda Kasko ürünümüzü geliştirmekten ve onlara hizmet vermekten dolayı sevinçliyiz. Skoda yetkili servislerinde yüzde 100 orijinal parça ve tamir garantisi sunan Skoda ürünümüz, ilk bir yıldaki çalınma veya pert hasarlarında anahtar teslim bedelinin tamamını da ödemeyi taahhüt ediyor. Ayrıca küçük hasarlarda kullanılabilecek küçük onarım hizmetleri, pert ve hırsızlık hasarlarında ikame araç hizmeti, anahtar ile araç çalınması hasarlarında herhangi bir muafiyet uygulanmaması ve kişisel eşya teminatı gibi avantajlar da sağlıyor."

Kaynak: AA

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