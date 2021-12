Sompo Sigorta'dan siber saldırılara karşı Dijital Güvenlik Sigortası

Sompo Sigorta, siber saldırılara karşı müşterilerine Dijital Güvenlik Sigortası hizmeti sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 2 yılı etkisi altına alan salgın süreci, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında da köklü değişikliklere neden oldu. Salgınla birlikte bir yılda yüzde 66 büyüyen Türkiye e-ticaret pazarının 2021 yılını yaklaşık 300 milyar TL hacimle kapatması bekleniyor. Küresel e-ticaret pazarının ise 2021 yılı sonunda yüzde 14 artışla 4,9 trilyon dolara yükseleceği öngörülüyor.

Online dünyadaki bu hızlı büyüme, tüketicilerin hayatını kolaylaştırırken, son derece ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi siber tehditler...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Bilişim Teknolojileri ve Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Kemal Beceren, siber tehditlere karşı sigortalanmanın giderek daha önemli bir hale geldiğini belirterek, "Özellikle bireysel tarafta Dijital Güvenlik Sigortası'na olan talepte artış var. Sompo Sigorta olarak müşterilerimize dijital dünyada da güvenli bir ortam sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde iş yapış biçimlerinin hızla dijitalleşmesiyle siber tehditlerin de katlanarak arttığını aktaran Beceren, şunları kaydetti:

"Son yıllarda artan dijitalleşme, hepimizin hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu gelişmeler, e-ticaret sektörünün gelişimi açısından sevindirici olmakla birlikte birçok tehdidi de beraberinde getiriyor. Sosyal ağlarda gezinirken, finansal işlemler veya online alışveriş yaparken karşımıza çıkabilecek çok fazla sayıda siber tehdit bulunuyor. En ufak bir alışverişte bile kredi kartı, kimlik bilgileri gibi şahsi verilerin paylaşılması, yeterince güvenli olmayan alışveriş veya hizmet noktaları düşünüldüğünde tüketici için son derece tehlikeli bir ortam yaratıyor."

-"2021'de Türkiye'de dakika başı siber saldırı yapıldı"

Beceren, siber tehditlerin, tüm dünya genelinde en ciddi risklerden biri olarak görüldüğünü vurgulayarak, "Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020'de yayımladığı Global Risk Raporu'na göre, siber tehditler, en ciddi ilk 5 tehlike arasında sayılıyor. Bu durum Türkiye dahil tüm ülkeler için geçerli. Özellikle Türkiye, siber saldırıların son yıllarda arttığı bir coğrafyada bulunuyor. WatchGuard Tehdit Laboratuvarı tarafından elde edilen verilere göre, 2021'in ilk 6 ayında Türkiye'de 288 bin 445 adet siber saldırı yapıldı. Rapora göre, ocak ve haziran ayları arasında Türkiye'de her gün bin 611, her saat 67 ve her dakika 1 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı yapıldı. Bunlar çarpıcı veriler." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok kişinin, siber tehditlere karşı savunmasız olunduğunu düşündüğünü ancak durumun böyle olmadığını belirten Beceren, şunları kaydetti:

"Sompo Sigorta Dijital Güvenlik Sigortası ile müşterilerimize dijital dünyada da güvence sağlıyoruz. Sigortamız kapsamında ATM ya da kredi kartlarına ait şifrelerin dijital platformlar üzerinden ele geçirilmesi üzerine uğranacak maddi kayıpları, kimlik hırsızlığı sebebiyle oluşabilecek gelir kaybını, bu doğrultuda doğacak zorunlu hukuki masrafları, seyahat ve iletişim harcamalarını, kaybolan veya çalınan kimlik belgelerinin yenilenme masraflarını teminat altına alıyoruz. Müşterilerimiz, sanal ortamlarda işlemlerini endişe duymadan rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Özellikle bireysel tarafta Dijital Güvenlik Sigortası'na olan talebin arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıla göre Dijital Güvenlik Sigortası ürünümüze olan talepte yüzde 38 artış yaşadığımızı söyleyebiliriz."

Beceren, Dijital Güvenlik Sigortası kapsamında internet tarama hizmeti verdiklerini de bildirdi.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

