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Sompo Sigorta'dan Kovid-19 teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası

Sompo Sigorta, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teminat altına alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası'nı piyasaya sundu.

Sompo Sigorta'dan Kovid-19 teminatlı yurtdışı seyahat sağlık sigortası
30.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:03

Sompo Sigorta, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) teminat altına alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası'nı piyasaya sundu.

Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin yurt dışı seyahatleri sırasında koronavirüse yakalanmaları halinde oluşan tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini poliçe kapsamına dahil etti.

Sompo Sigorta, Yurtdışı Seyahat Sigortası poliçelerine koronavirüs tedavisini ekleyen ilk ve tek şirket oldu. İlk etapta Schengen ülkelerinde geçerli olacak yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası kapsamında, sigortalının yurt dışında koronavirüse yakalanması sonucunda oluşacak tıbbi ve yatarak tedavi masrafları ile karantina giderlerini teminat altına alındı.

"Poliçe karantina giderlerini de kapsıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, şunları kaydetti:

"Kovid-19'u kapsam dahiline alan yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz kapsamında, koronavirüs dolayısıyla oluşacak tıbbi ve tedavi giderlerini karşılıyoruz. Ayrıca sigortalılarımızın koronavirüs olduğunun tespit edilmesi ve karantina altına alınması nedeniyle yurt dışında gerçekleşecek otel konaklaması ile yemek ve giyim ihtiyacına ait giderlerini de poliçedeki limitler dahilinde teminat altına alıyoruz.

Sigortalılarımızın koronavirüs sebebiyle aniden hastalanması durumunda, tıbbi merkeze nakli için gerekli tüm giderleri karşılamakla beraber, Koronavirüs tedavisi sona eren sigortalıların daimi ikametgahlarına naklini de gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ücretsiz olan Kovid-19 tedavisi, Avrupa'da oldukça yüksek maliyet oluşturuyor. Dolayısıyla yeni Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüz bu anlamda sigortalılara büyük bir avantaj sunuyor."

Pandemi sürecinde müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirdiklerini bildiren Ortaç, "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koranavirüs salgını ile mücadelede, müşterilerimizin sağlığını korumak her zaman ilk hedefimiz oldu. Bu kapsamda hızlı aksiyon alarak müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler geliştirdik. 'Tamamlayıcı ve Özel Sağlık Sigortası' ürünlerimizde salgın hastalıklar kapsam dışı olmasına rağmen Koronavirüs tedavisini teminat altına alan ilk şirketlerden biri olduk.

Yine bu dönemde aracını az kullandığını düşünen ve ekonomisinde tasarruf yapmak isteyen müşterilerimiz için Aylık Kasko ürünümüzü hayata geçirdik. Bu ürünümüzde çok büyük bir ilgi gördü. Son olarak topluma karşı sorumluluklarının farkında olan bir şirket olarak şimdi de koronavirüsü teminat altına alan Türkiye'deki ilk ve tek Yurtdışı Seyahat Sigortası ürünümüzü piyasaya sunduk. Dileriz ki sigortalılarımız ürünümüzün koronavirüs kapsamını kullanmak zorunda kalmasın ancak yurt dışında bu salgına yakalanmaları halinde her zaman onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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