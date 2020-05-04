Sompo Sigorta'dan "Aylık Kasko" ürünü
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Sompo Sigorta'dan "Aylık Kasko" ürünü

Sompo Sigorta'dan
04.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:06

Sompo Sigorta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara destek olmak amacıyla "Aylık Kasko Sigortası"nı kullanıma sundu.

Sompo Sigorta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen sigortalılara destek olmak amacıyla "Aylık Kasko Sigortası"nı kullanıma sundu.

Sompo Sigorta açıklamasına göre, piyasadaki ürünlerden farklı olarak yıllık değil, aylık güvence sağlayan "Aylık Kasko", herhangi bir servis kısıtlaması olmadan, kredi kartına bloke koymadan ve araç bedeline göre aylık 30 ila 100 lira arasında değişen uygun primlerle çalınma, çift taraflı çarpışma ve yanma hasarlarına karşı tam güvence sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, "Aylık Kasko Sigortası'nı, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınından dolayı araçlarını az kullanan veya ekonomik durumları olumsuz etkilenen müşterilerimize destek olmak amacıyla hayata geçirdik. Müşterilerimizin bu zor dönemde risklere karşı savunmasız kalmaması, hasarsızlık indirim hakkını kaybetmemesi adına en önemli teminatlardan oluşan bir paket oluşturduk ve normal poliçelerden çok daha uygun primlere satışa sunduk." ifadelerini kullandı.

"Tüketici faydası gözeten bir ürün"

Aylık kasko ürününün en önemli özelliklerinden birinin, uygun bir prim ile isteğe bağlı olarak aylık yapılabilmesi olduğunu vurgulayan Ortaç, "Adından da anlaşılacağı gibi ürün, aylık olarak sunulduğu için kredi kartı limitine yüksek bedellerde bloke konulmuyor. Aylık kasko sadece ekonomik olarak değil, fonksiyonel olarak da tüketici faydası gözeten bir ürün. Sigortalılarımız, yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca, bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok. Müşterilerimiz olası hasar durumunda araçlarının tamirini diledikleri serviste gerçekleştirebilirler. Diğer taraftan araç sahipleri için en önemli riskler olan çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı teminat sunan Aylık Kasko Sigortası'na, isteğe bağlı olarak İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı ve 7/24 Asistans Paketi de dahil edilebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Hasarsızlık indirimi kaybolmuyor"

Şenol Ortaç, Aylık Kasko Sigortası'nın birçok avantaj sunduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Aylık Kasko Sigortası yaptıran müşterilerimiz, maddi durumlarının iyileştiğini düşündüğü zaman genişletilmiş artı kasko ürünümüze hasarsızlık kademeleri ile birlikte geçebilecekler. Kasko sigortasında yenileme dönemi gelmiş veya yenileme dönemi üzerinden maksimum 15 gün geçmiş, araç bedeli 400 bin TL'yi aşmayan, risk kabul kriterlerine uyan ve aracını bireysel olarak kullanan tüm müşterilerimiz, bu ürünü satın alabilir. Salgın sonrası da satışına devam etmeyi planladığımız bu ürüne yenileme vadesinden sonra 15 günlük süreç içerisinde geçiş hakkı tanıyacağız ancak salgının ülkemizde görülmeye başladığı 15 Mart tarihinden sonra ekonomik koşullardan dolayı kaskosunu yaptırmayan herkese, hasarsızlık kademelerini kaybetmemeleri ve risklere karşı korunmasız kalmamaları için teklif vereceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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