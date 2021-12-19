Son dakika haberi | ŞÖMİNE BACASINDAN ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

ANTALYA'da bir villada şömine bacasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1923 sokakta yer alan 2 katlı villada çıktı. Villadan duman çıktığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Villanın çatısı tamamen kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre, yangının şömine bacasından çıktığı belirlendi.