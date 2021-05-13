Şömine ateşi, çatıda yangına neden oldu

SİLİVRİ'de 2 katlı villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİLİVRİ'de 2 katlı villanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına, villa sahipleri tarafından yakın şöminedeki ateşin neden olduğu belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde Semizkumlar Mahallesi Erguvan Sokak'ta bulunan 2 katlı villada yaşandı. Villa sakinleri tarafından yakılan şömine ateşi sonrası çatıda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Samet Avcı