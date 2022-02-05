Sömestri tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sömestri tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sömestri tatilinin son günleri Uludağ'da tıklım tıklım

Sömestri tatilinin son günlerinde Uludağ'da adım atacak yer kalmadı.

Sömestri tatilinin son günlerinde Uludağ'da adım atacak yer kalmadı. Çocuklar, tatilin bitimine saatler kala karın keyfini doyasıya çıkardı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestri yoğunluğu son gününde de yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, hem kendileri dinlendi hem de çocuklarını eğlendirdi. Hava sıcaklığının eksi dereceleri gören zirvede, kar kalınlığı ise bir metrenin üzerinde olması hem tatilcileri, hem de turizmcilerin yüzünü güldürdü.

İstanbul'dan geldiklerini belirten öğrenciler, ilk dönemin stresini attıklarını karla birlikte eğlendiklerini dile getirdi. Aileler ise, çocukların bahanesiyle kendilerinin de dinlendiğini söyledi.

İzmir'den gelen İlkim Uçaş da, "Uludağ'da sömestri yoğunluğu yaşanıyor. Daha öncelerde buraya gelmiştim. Şu an biraz daha keyif alıyorum. Kayak yapmayı öğrendim. İlk dönemin stresini atıyoruz. Tatilin bitimiyle biz de memlekete döneceğiz" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Türkiye, Uludağ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title