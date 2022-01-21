Sömestrde müzeye gelen çocuklar sikke basımı ve arkeoloji kazı deneyimi yaşayabilecek

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yarıyıl tatilinde öğrencileri Edirne'nin kültür varlıklarıyla tanışmaları için müzeleri gezmeye davet etti.

EDİRNE (AA) - Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yarıyıl tatilinde öğrencileri Edirne'nin kültür varlıklarıyla tanışmaları için müzeleri gezmeye davet etti.

Soytürk, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde oluşturulan "Müze Çocuk Atölyesi"nde gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeleri bir saklama yeri olmaktan çıkararak yaşayan ve yaşatan mekanlara dönüştürme yönündeki çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yarıyıl tatiline giren çocukları aileleriyle Edirne'deki müzelerde ağırlamak istediklerini belirten Soytürk, "Etnografya ve Arkeoloji Müzesi bu toprakların en önemli eserlerini barındırıyor. Yine valiliğimizce hizmete sunulan Necmi İğe Etnografya Müzesi, Fatih Sultan Mehmet Müzesi ve bunların dışında şehrimizdeki 12 farklı müzede sömestr tatilinde çocuklarımızı anne babalarıyla ağırlamak istiyoruz." dedi.

Soytürk, "Müze Çocuk Atölyesi"nde çocuklara sikke basımı ve arkeolojik kazı yapma imkanları sunacaklarını, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, "Biri arkeolog mu dedi?" kitabını da hediye edeceklerini ifade etti.

Edirne'nin bir müzeler kenti olduğunu söyleyen Soytürk, "2021 yılının son gününde Kültür ve Turizm Bakanı'mızın teşrifleriyle, bu coğrafyanın en büyük tabyalarından biri olan Hıdırlık Tabya'yı Balkan Tarihi Müzesi olarak ziyaretçilerimizle buluşturduk. Açılışından bugüne 2 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi müzemizi ziyaret etti. Müzelerimiz tarihin ve kültürün hazineleri medeniyetimizin temel taşları insanlığın ortak mirası toplumların hafızasıdır." diye konuştu.