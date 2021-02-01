Sömestr tatilinin gözdesi kısa turlar

Güvenle keşfin yeni adresi Dmaxtour, seyahatseverlere pandemi önlemleri çerçevesinde sömestr tatili tur seçenekleri sunuyor.

Pandemiden ötürü uygulanan seyahat kısıtlamaları kapsamında, seyahatseverler sömestr tatilinde karayolu ile günübirlik turları ya da tek gecelik konaklamalı turları tercih ediyor. Kayak tatili isteyenler Dmaxtour'un Uludağ, Kartalkaya turlarına yönelirken tek gece konaklamalı Kapadokya, Safranbolu-Amasra ve günübirlik Sapanca-Maşukiye en çok tercih edilen turlar arasında yer alıyor.

Muhteşem Doğa ve Fantastik Hobbit Evleri

Sapanca Gölü manzarası eşliğinde başlayan Dmaxtour günübirlik "Sapanca-Maşukiye, Ormanya Hobbit Evleri" turu, sömestr tatilinde keyifli vakit geçirebileceğiniz bir rota. Tur kapsamında Maşukiye'de şelale gezisi ve Kartepe Macera Parkı'nda farklı etkinliklere katılma fırsatı bulunuyor. İsteyen misafirler, doğa yürüyüşü yaparak vücudundaki negatif enerjiyi eşsiz manzaralar eşliğinde atabiliyor. 100 m2 genişliğinde olan ve 185 metre yüksekliğe sahip Türkiye'nin en büyük cam seyir terasında Sapanca Gölü'nün manzarası tatilcileri büyülüyor.

Gezinin en ilgi çekici duraklarından biri de eski ismiyle Uzuntarla Tabiat Parkı olarak tanınan ve yeniden inşa edilen, 4 bin dönümlük alan üzerinde kurulu bir doğal yaşam parkı olan Ormanya. 53 farklı türden 467 hayvan ve bitki türünü bünyesinde barındıran parkta, ala geyik, ceylan, karaca, sincap ve kurt gibi pek çok türde hayvan park içerisindeki doğal yaşam alanlarında nesillerini sürdürüyor. Orman içerisinde bulunan Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbitler" gibi filmlerle ünlü olan fantastik Hobbit Evleri gezilip, fotoğraflanabiliyor. Orman gezisinden sonra ziyaretçilerini hayrete düşüren Ters Ev'i ekstra olarak görme fırsatı bulunuyor.

Safranbolu Amasra Turu

Dmaxtour'un tek gece konaklamalı Safranbolu-Amasra turu, tarih ve doğa sevenlere sömestr tatili için güzel bir alternatif oluyor. Abant Gölü ve Abant Tabiat Müzesi ziyareti sonrasında misafirler yürüyüş yapabiliyor, dileyenler ekstra olarak bisikletle, faytonla veya atla gezinti yapabiliyor.

UNESCO'nun koruma altına aldığı, Osmanlı ve Rum ortak hayatının izlerini koruyan müze kent olarak anılan Safranbolu'da keşfedilecek çok yer bulunuyor. Hükümet konağının ve saat kulesinin panoramik olarak görülebileceği Hıdırlık Tepesi'nde eşsiz manzara keyfi yaşanabiliyor. Safranbolu'yu misafirlerine yaşatan, Arnavut kaldırımlı sokaklardan geçilerek Yemeniciler, Semerciler, Manifaturacılar, Demirciler, Bakırcılar Arastaları, Cinci Hanı ve Hamamı, İzzet Mehmet Paşa Camii, Akçasu Kanyonu, Köprülü Mehmet Paşa Camii ve avlusundaki Güneş Saati görülecek yerler arasında bulunuyor. Konakları ve lokumlarıyla meşhur Safranbolu'da, en güzel gezi evi olan Kaymakamlar Konağı gezilirken zaman tünelindeymiş hissi veriyor. Tarihi kentin meşhur lokumcusunda lokuma dair bilgiler alırken, aynı zamanda lezzetli lokumlardan tatma ve alışveriş yapma imkanı bulunuyor.

Tokatlı Kanyonu üzerinde yerden 80 metre yükseklikte ve 11 metre genişliğinde yapılan Kristal Teras, ziyaretçilerin en ilgisini çeken yerlerden biri. Cam teras dönüşü, eski bir Bektaşi köyü olan Yörükköyü, birbirinin ikizi olan Sipahioğlu Konakları'nın harem ve selamlık bölümleri de gezilecek yerler arasında yer alıyor.

Sonrasında Bartın üzerinden adını bir Pers prensesi Amastris'den alan Karadeniz'in eşsiz güzelliklerine sahip, Fatih Sultan Mehmet'in lalasına "Çeşm-i Cihan buramı ola?" (Dünya'nın Gözü) diye sorduğu Amasra'ya geçiliyor. Burada küçük bir adayı ana karaya bağlayan Kemere Köprüsü, Fatih Kilise Camii, Şapel, Sormagir Kapısı, Zindanlar, Barış Akarsu Heykeli, Ceneviz Kabartmaları ve Çekiciler Çarşısı başlıca görülecek eserler.

İki tam gün doyasıya kayak tatili

Kayağın ülkemizdeki en popüler adresi Uludağ ve Kartalkaya sömestr tatilinin vazgeçilmez durakları. Dmaxtour'un kayak turları kapsamında seyahatseverler, Uludağ oteller bölgesine ulaştıktan sonra dağ ve gezilecek yerler hakkında bilgilendiriliyor. Sonrasında dileyen konuklar dağ havasını soluyup yürüyüş yapabiliyor, kartopu oynayabiliyor veya kızak keyfi sürebiliyorlar. Anlaşmalı kayak evinden ekstra olarak kayak takımları kiralanıp gün boyunca kayak yapılabiliyor. Bu seçeneklerden herhangi birini tercih etmeyen konuklar ise telesiyeje binip kartal yuvası tepesine çıkıp, sıcak içecekleriyle birlikte manzaranın tadını çıkarabiliyor. Ayrıca dağ havası eşliğinde mangalda sucuk ekmek keyfi yapma imkanı da bulunuyor.

Özellikle İstanbul'da yaşayanların gözde kayak rotalarından olan Kartalkaya, sömestr tatilinde kayak yapmayı tercih edenlere daha yakın bir seçenek oluyor. Bu turda da Kartalkaya oteller bölgesine ulaşılıp bilgilendirmenin ardından yürüyüş, kartopu oynama ve kızak keyfi başlıyor. İsteyenler yine anlaşmalı kayak evinden ekstra olarak kayak takımları kiralayıp doyasıya kayak yapma fırsatı buluyor.

Kapadokya kışın daha güzel

Dünya kültür mirası Kapadokya'yı kışın muhteşem karlı manzaralar eşliğinde yaşamak isteyenler, Dmaxtour'un tek gece konaklamalı Kapadokya turunu tercih ediyor. Ihlara Vadisi, Melendiz Irmağı, Avanos, Derinkuyu Yeraltı şehri, Paşabağı, Develi Vadi gezilecek büyüleyici yerler arasında bulunuyor.

Rumların yaşadığı dönemde Prokopia olarak bilinen Ürgüp içinde yapılan panoramik tur sonrası, Asmalı Konak dizisinin çekimlerinin yapıldığı konağın önünden geçilerek, Kapadokya'nın simgelerinden olan şapkalı peribacaları Üç Güzeller ziyaret ediliyor.

Maceracı gezginler ekstra olarak düzenlenen balon, balon izleme, ATV ya da Deve Safari Turuna katılabiliyor. Tur kapsamında Avanos'ta bulunan Onyx Taş Atölyesi ziyaretinin ardından muhteşem manzaraya sahip Güvercinlik Vadisi geziliyor. Uçhisar Kalesi'ni ve güvercin yuvalarının panoramik olarak görüleceği bu noktada yörenin lezzetli atıştırmalıklarının ve kuruyemişlerinin de tadına bakma imkanı bulunuyor. Eski adı Korama olan Göreme Vadisi içinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi ziyaret ediliyor. Elmalı Kilise, Yılanlı Kilise, Barbara Kilisesi, yemekhane, mutfak, kiler ve İncil'in baştan sona resmedildiği Tokalı Kilise müzede görülecek yerler. Gezide, Horasan'da dünyaya gelen, Yeniçerilerin de Piri olan Hacıbektaş-ı Veli'nin Türbesi ve Hacı Bektaş-i Veli Müzesi'nin bulunduğu Hacıbektaş ilçesine de gidiliyor.

Kaynak: Tourism Today