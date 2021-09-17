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Sömestr tatili ne zaman 2022? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman?

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Sömestr tatili ne zaman 2022? Ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman?

Koronavirüs pandemisinin ardından okullar yüzyüze eğitime başladı. 6 Eylül 2021 tarihinde başlayan 2021-2022 dönemi hakkında Sömestr tatili ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

Sömestr tatili ne zaman 2022? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 1.5 senenin ardından okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül tarihinde başladı. MEB, yayımladığı akademik takvimde 5 günlük tatil, yaz tatili ve okulların kapanacağı tarihleri verdi. İşte, birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

SÖMESTER TATİLİ NE ZAMAN 2022?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

??Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

???1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

???Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

???2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

??Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV

— MEB (@tcmeb) September 2, 2021

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