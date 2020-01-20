Sömestr keyfini Sway Hotels'te çıkar
Misafirlerine dikkat çeken ayrıcalıklar sunan Sway Hotels, sömestr tatilinde çocuklar ve aileleri için eğlenceli ve dolu dolu bir tatil keyfi yaşatacak
Kayak hocalarıyla birlikte çocuklara sömestr için özel bir program hazırlayan Sway Hotels, bu sayede çocukların tatilini verimli şekilde geçirmelerine olanak sağlıyor. Sabah eğitmenler eşliğinde iki saat kayak yapan çocuklar sonrasında öğle yemeklerini de yine eğitmenleri ile birlikte yiyor. Öğle yemeğinin ardından iki saat daha kayak yapan çocuklar, sonrasında dilerlerse otelin birinci katında bulunan oyun odasında vakit geçirebiliyor.