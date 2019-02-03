Sömestir Tatilinin Son Gününde Kayak Merkezine Akın Ettiler

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Kayak merkezinden genel detay

Kayak yapan insanlardan detaylar

Röportajlar VAN - Van, Muş ve Bitlis'te, sömestir tatilinin son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla kayak merkezine akın etti.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi, hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son gününde kayakseverlerin akınına uğradı.

Kar kalınlığının istenilen seviye ulaşmasıyla güneşli havayı fırsata dönüştüren kayakseverler, hafta sonu tatilini kayak yaparak geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kış turizminin yanı sıra profesyonel kayak sporunun da Türkiye'deki önemli adreslerden olan Abalı Kayak Merkezi'nde, renkli görüntüler oluştu.

Uzun kuyrukların oluştuğu kayak tesisinde, bazı kayakseverler yaşanan yoğunluk nedeniyle kayak takımı bulamadı.

Vatandaşlardan Cumali Bozan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem güzel havayı hem de yarıyıl tatilinin son gününü en güzel şekilde değerlendirmek amacıyla ailesiyle Abalı Kayak Merkezi'ne geldiğini söyledi.

Bozan, "Burası bugün oldukça kalabalık. Özellikle aileler gelmiş. Bence bugün çocukların günü. Bizde ailece bugünün tadını çıkarmak için kayak yaptık. Çok keyfili bir gün yaşadık." dedi.

Mehmet Zeki Siyahtaş ise uzun süredir yeterli kar olmadığı için kayak yapamadıklarını belirterek, bugün kar seviyesinin istenilen seviyeye ulaştığı kayak merkezinde güzel bir gün geçirdiğini ifade etti.

Telesiyejde kuyruk olduğu için sıra beklediğini anlatan Siyahtaş, "İnşallah ikinci etap da açılırsa yoğunluk azalır. Tesis çok rağbet görüyor. Herkes ailesiyle gelmiş ve keyifli zaman geçiriyor. Kayamayanlar da diğerlerini izliyor." diye konuştu.

Babasıyla kayak yapmaya gelen Aybike Ceylin Yaşar da sömestr tatilinin son gününde ailesiyle kayak yapmaya geldiğini belirterek, "Hem gönlümce eğlendiğim için hem de yarın okullar açılacağı için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Muş

Muş'ta hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Güzeltepe Kayak Merkezi'nde, lastik bot ve kızaklarla kaymanın keyfini yaşadı.

Kayakseverlerden Bünyamin Söylemez de hafta sonu tatili dolayısıyla çocuklarıyla kayak merkezine geldiklerini kaydederek, "Bugün sömestr tatilinin son günü. Yarıyıl tatilinin son günü olduğu için çocuklara bir ödül olsun diye kayağa getirdim. Bugün eğlenen çocuklar, yarın da sakin kafayla okula başlayacak." dedi.

Kayak yapan 5. sınıf öğrencisi Berat Altan Özdemir de tatilin son gününü iyi değerlendirmek amacıyla kayak merkezine geldiğini ifade ederek, kaymanın tadını çıkardıklarını aktardı.

Bitlis

Bitlis'te ise sömestr tatilinin son gününde güzel havayı fırsat bilen aileler, çocuklarıyla kayak merkezine akın etti.

Bitlis-Tatvan kara yolundaki tarihi El-Aman Hanı mevkisindeki kayak merkezine giden kayakseverlerin, burada kayak, snowboard ve kızaklarla kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Kayakseverlerden Levent Hamamcıoğlu, her hafta sonu çocuklarıyla kayak merkezine geldiğini ifade ederek, "15 günlük tatilde sürekli buraya geldik. Burası çok kalabalık. Kayak için çevre illerden de gelenler var. Burada kaymanın keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA