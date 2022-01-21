Sömestir tatilinden dolayı bilet satışları 3 kat arttı

Enuygun, sömestir tatili için satın alınan otobüs bileti satışlarını değerlendirerek popüler tatil rotalarını ve tercihlerini açıkladı.

ANKARA (AA) - Enuygun, sömestir tatili için satın alınan otobüs bileti satışlarını değerlendirerek popüler tatil rotalarını ve tercihlerini açıkladı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, dinlenmek isteyenler sömestir tatili için otobüs bileti almayı son güne bıraktı.

Bir önceki hafta cuma günü gerçekleşen satışlara göre 21 Ocak'ta otobüs bileti satışları 3 kat arttı.

Tatilcilerin çoğu tek başına yola çıktı. Her dört kişiden üçü otobüs yolculuğuna tek başına çıkmayı tercih ederken, iki kişi birlikte seyahat edenlerin oranı yüzde 18'de kaldı.

Sömestir tatili için en çok gidilen ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve Adana oldu.

Bu şehirleri sırasıyla İzmir, Mersin, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay ve Şanlıurfa takip etti. Tatil için en çok tercih edilen rota Ankara-İstanbul olurken, İstanbul'dakiler ise Ankara yönüne bilet aldı.