Sömestir tatilinde Kartepe'ye akın ettiler

KOCAELİ'de, Samanlı Dağları'nın zirvesindeki kayak merkezi Kartepe, sömestir tatilinin başlamasıyla tatilci akınına uğradı. 1 metreyi geçen karda tatilciler kayak ve snowboard yaptı.

Kartepe kayak merkezi, sömestir tatili nedeniyle tatilci akınına uğradı. Açık olan 17 kayak pistinde vatandaşlar, 1 metreyi geçen karda kayak ve snowboard yaptı. Bazı tatilciler ise karla kaplı alanlarda yürüyerek doğanın keyfini çıkardı.

Her sene Kartepe'ye geldiğini söyleyen Berna Kurt, "Tatil nedeniyle geldik. Yasakları bu şekilde değerlendirmek istedik" dedi.Kartepe'yi kaliteli hizmet ve İstanbul 'a yakın olması nedeniyle tercih ettiğini ifade eden Ali Çatak, "Hafta sonu snowboard yapmak için geldim. 4 yıldır geliyorum. Genel olarak Kartepe çok güzel bir yer. İstanbul'a çok yakın bir yer" diye konuştu.

Hafta sonu yoğunluk yaşandığını söyleyen Erhan Kılıçkan, "Kartepe çok güzel, İstanbul'a yakın bir yer. Ailemizle geldik, hafta içi sakindi. Bugün hafta sonu ve sömestir tatili nedeniyle doldu. Burası kayak yapmak için çok iyi bir yer. 1 metrenin üzerinde kar var" ifadelerini kullandı.

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ