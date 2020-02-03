03.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:20

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sömestir tatilinde binlerce kişiyi ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, yoğunluk nedeniyle memnun olduklarını belirterek, "Sömestir boyunca Erciyes'e gelen misafir sayısı 500 bini geçti" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan vatandaşlar, sömestir tatilinde Erciyes Kayak Merkezi'ne akın etti. Yarıyıl tatilinde, 2 bin 200 rakımlı kayak merkezinde, 1200 yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. Adım atmakta zorluk yaşanan kayak merkezinde vatandaşlar, kayak yaparak eğlendi. Teleferiklerde de tatil dönemi boyunca uzun kuyruklar oluştu. Kayak merkezinde keyifli anlar yaşayan binlerce vatandaş, sömestir tatilinin ardından Erciyes'ten ayrıldı.

'OTELLERİMİZ YÜZDE YÜZ DOLDU'Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret edenlerin her geçen yıl artış gösterdiğini söyleyerek, "Geçen seneki sömestirdan daha yoğunduk. Özellikle hafta sonları Kayseri merkezden hem de civarımızdaki illerden çok yoğun bir ziyaretçi akımı oldu. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği anlar yaşadık. Bunun yanında yurtdışından gelen misafirlerimiz Erciyes'te kayak yapmaya devam ediyorlar. Otellerimiz sömestir tatili boyunca yüzde yüz dolu geçti. Şehir ve dağ otellerimiz yoğun olarak misafirlerimizi ağırladı. Erciyes her geçen yıl rekorlarının üstüne koymaya devam ediyor. Bu senede ziyaretçi sayılarımızda artışlar yaşadık. Kayakçı ve günü birlik ziyaretçi sayımızda artış yaşıyoruz. Dünya ve ülkemiz genelinde, 'kayak yapılırsa Erciyes'te yapılır' diye bir şuur oturdu. Uzun pistler ve birbirleriyle bağlantılı teleferikler, buradaki hem fiyat politikasının insanlara cazip gelmesi hem de şehirden toplu taşımayla ve kendi özel araçlarıyla buralara ulaşabilmesi buranın bir tatil mekanı olduğunu gösteriyor." dedi.'500 BİN KİŞİ ERCİYES'İ ZİYARET ETTİ'

Başkan Cıngı, Erciyes'in uluslararası bir standart yakaladığına değinerek, "Bizde bundan dolayı mutluyuz. Sömestir tatilinin son gününde de gayet yoğun bir gün yaşıyoruz. Pistlerimiz yoğun durumdadır. Misafirlerimiz burada sucuk ekmek yiyerek mangal yapıyorlar. Sömestir tatilinde Erciyes'in iyi olduğunu söyleyebiliriz. İki hafta sonu 250 bin civarında bir misafir yoğunluğu gözledik. Sömestir boyunca da Erciyes'e gelen misafir sayısı 500 bini geçti. Geçtiğimiz sezon 2 milyonun üzerinde bir ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. Bu yıl onu 2,5 milyona çekmeye gayret gösteriyoruz. Göstergelerimizde bu rakamı yakalayacağımızı ifade ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA