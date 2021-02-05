Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu evli mi?

MasterChef yarışmasında yaptığı jürilik ekranlarda gördüğümüz Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu evli mi? Detaylar haberimizde.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır. 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir. Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur. Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur.

SOMER SİVRİOĞLU EVLİ Mİ?

Somer Şef'in Derin ve Deniz adında bir kız ve erkek çocuğu var. Boşanma süreci halen devam ediyor.