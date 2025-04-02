Somer Şef restoranını neden kapattı? Somer Sivrioğlu boykot kararı nedir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in öncülüğünde başlatılan "2 Nisan'da tüketim yapmıyoruz" çağrısına birçok marka, işletme ve birey destek verdi. Bu isimlerden biri de televizyon dünyasının tanınan ismi Somer Şef oldu. Gözler, "Somer Şef restoranını neden kapattı?" sorusuna çevrildi. Peki, Somer Şef restoranını neden kapattı?

SOMER ŞEF RESTORANINI NEDEN KAPATTI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaların yanı sıra "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" şeklinde genişletilen boykota bir destek de MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek restoranını hizmete kapattığını açıkladı.

Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, restoranının 2 Nisan günü hizmet vermeyeceğini belirterek boykota olan desteğini ifade etti. Bu adımıyla, ekonomik etkinliklerin durdurulmasını hedefleyen eyleme katkıda bulunmayı amaçladığını gösterdi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Boykot çağrısına destek veren diğer ünlü isimlerin yanı sıra, Sivrioğlu'nun bu kararı da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik etkinlikleri engellemeye yönelik bu tür çağrılar hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ile "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.