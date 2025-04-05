Somer şef Masterchef'ten ayrıldı mı, kovuldu mu? 2 Nisan'da başlatılan boykot hareketine destek veren MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu, restoranını bir günlüğüne kapattığını duyurdu. Bu kararın ardından, Sivrioğlu'nun MasterChef programından ayrıldığı veya kovulduğuna dair söylentiler sosyal medyada hızla yayıldı. Peki, Somer şef kovuldu mu, Masterchef'ten ayrıldı mı? Detaylar...

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI, KOVULDU MU?

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, 2 Nisan'da başlatılan boykot hareketine destek vererek restoranını hizmete kapatma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından 2 Nisan'da genel bir boykot kararı alındı. Yayın organları ve markaların yanı sıra "2 Nisan günü tüketim yapmıyoruz" şeklinde genişletilen boykota bir destek de MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, 2 Nisan boykotuna destek vererek restoranını hizmete kapattığını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada Somer Şef'in Masterchef'ten ayrıldığı, kovulduğu iddiaları yer aldı. Ancak konu ile ilgili Acun Medya, Masterchef veya MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu tarafından yapılmış henüz bir açıklama bulunmuyor. Bu tür iddiaların doğruluğu teyit edilmemiştir.