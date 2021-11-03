Somer Şef MasterChef'ten ayrılacak mı? Somer Şef yarışmadan ayrılıyor mu?

Gündemin merak edilen konuları arasında Somer Şef Masterchef'ten ayrılacak mı? konusu geliyor. TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de maaş krizi çıktı. Maaşını TL olarak alan Mehmet Yalçınkaya'nın Somer Sivrioğlu'nun maaşını döviz üzerinden almasına sinirlendiği ve yönetime resti çektiği ileri sürüldü. Yaşanan gelişmenin ardından Sivrioğlu'nun yarışmadan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Somer Şef yarışmadan ayrılıyor mu? Resmi açıklama yapıldı mı?

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILIYOR MU?

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya maaş konusu nedeniyle tartıştı. Mehmet Şef, kendisinin Türk Lirası üzerinden maaş alıp, Somer Sivrioğlu'nun döviz üzerinden maaş alması karşısında yönetime rest çekti. Yaşanan bu tartışmanın ardından Somer Sivrioğlu'nun uzun yıllardır jürilik yaptığı yarışmadan ayrılacağı da konuşulanlar arasında.

Ortaya atılan iddiaların ardından Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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