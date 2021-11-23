Somer Şef'in Anason Balık Ekmek tarifi nasıl yapılır? 23 Kasım MasterChef yemekleri! Anason balık ekmek malzemeleri ve püf noktası

Somer Şef'in Anason Balık Ekmek tarifi nasıl yapılır? sorusu gündemin merak edilen konusu arasında yer alıyor. Anason Balık Ekmek nasıl yapılır merak ediliyor. Sevilen yarışma Masterchef'te bu akşam bireysel dokunulmazlık oyunu yemeği Somer Şef'in özel tarifi oldu. 23 Kasım MasterChef yemekleri! Anason balık ekmek malzemeleri ve püf noktası

ANASON BALIK EKMEK TARİFİ GEREKLİ MALZEMELER

HAMURU İÇİN

1. Un

2. Su

3. Tuz

4. Ayçiçek yağı

5. Yumurta

BEYAZ TARAMA İÇİN

1. Zeytinyağı

2. Sarımsak

3. Limon suyu

4. Tarama

PALAMUT TARTAR İÇİN

1. Palamut

2. Sumak

3. İsot

4. Kırmızı paprika

5. Kırmızı soğan

6. Rezene

7. Kapari

8. Beyaz tarama

SÜSLEMESi İÇİN

1. Rezene filizi

2. Kapari

3. Botarga

SOMER ŞEF'İN TARİFİ ANASON BALIK EKMEK NASIL YAPILIR?

Hamuru için;

Un ve ayçiçek yağını topak topak olana kadar karıştırıyoruz, içine yumurtayı kırıp sadece hamuru toplaması için su koyuyoruz, tuzunu ekleyip dinlendirmeye alıyoruz.

Taraması için;

Tarama, zeytinyağı sarımsak ve limon suyu, mayonez kıvamına gelecek kadar blenderdan çekiliyor.

Palamut tartar için;

Palamutları derisinden ve kılçığından ayırıyoruz, ufak küpler halinde kesiyoruz, kırmızı soğan ve rezeneleri de palamut boyutunda kesiyoruz. Kaparileri kızgın yağda kızartıyoruz.

Bu malzemeleri, isot sumak kırmızı paprika ve tarama ile karıştırıyoruz.

Hazırladığımız hamurların arasına palamut tartar'ı sürüp üzerini rezene filizi, siyah havyar, kızarmış kapari ve rendelenmiş botarga ile süslüyoruz.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet