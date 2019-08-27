Someone Somewhere Filmi
Someone Somewhere filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Someone Somewhere filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Johnnie Marco kadınlar ve lüks bir hayat ile gününü gün etmekte olan büyük bir Hollywood starıdır. Dışarıdan bakıldığında özenilecek bir hayat sürüyor gibi görünmekte olsa da, aslında kendi içerisinde yalnız bir adam olarak yaşamaktadır. Bir gün 11 yaşlarında olan kızı Cleo babasına sürpriz bir ziyaret yaparak bu hızlı hayatının değişmesine sebep olacak ve Johnnie, kızı Cloe ile beraber artık daha huzurlu bir hayata doğru yola koyulacaktır.
Yönetmen: Cédric Klapisch
Senaryo: Cédric Klapisch
Oyuncular: Simon Abkarian, François Berléand, François Civil, Camille Cottin, Satya Dusaugey
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Deux moi
Yapımcı Firma: Ce Qui Me Meut Motion Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 110 dk.
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 27.09.2019
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