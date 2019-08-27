Someone Somewhere Filmi

27.08.2019 13:53

Johnnie Marco kadınlar ve lüks bir hayat ile gününü gün etmekte olan büyük bir Hollywood starıdır. Dışarıdan bakıldığında özenilecek bir hayat sürüyor gibi görünmekte olsa da, aslında kendi içerisinde yalnız bir adam olarak yaşamaktadır. Bir gün 11 yaşlarında olan kızı Cleo babasına sürpriz bir ziyaret yaparak bu hızlı hayatının değişmesine sebep olacak ve Johnnie, kızı Cloe ile beraber artık daha huzurlu bir hayata doğru yola koyulacaktır.

Yönetmen: Cédric Klapisch

Senaryo: Cédric Klapisch

Oyuncular: Simon Abkarian, François Berléand, François Civil, Camille Cottin, Satya Dusaugey

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Deux moi

Yapımcı Firma: Ce Qui Me Meut Motion Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa

Orijinal Dili: Fransızca

Filmin Süresi: 110 dk.

Dağıtıcı Firma: Filmartı Film

Vizyon Tarihi: 27.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com