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Somasporlu Melih Vardar, son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Melih Vardar, memleketi Urla'da son yolculuğuna uğurlandı.

Somasporlu Melih Vardar, son yolculuğuna uğurlandı
18.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:57

İzmir'in Urla ilçesinde yaşanan trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Melih Vardar, memleketi Urla'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Urla ilçesindeki eski Çeşme yolu güzergahında 15 Ağustos Cuma sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobilin, kullandıkları elektrikli motosiklete çarpması sonucu kardeşi Semih Vardar'la birlikte yaralanan Somasporlu futbolcu Melih Vardar (27), tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Genç futbolcu için memleketi Urla'da son yolculuğuna uğurlandı. Urla Çarşı Hoca Ali Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Vardar'ın ailesi, sevenleri, futbolcu arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde genç futbolcunun ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken, eşi Büşra Vardar, Melih'in forması ile cenaze törenine katıldı. Melih Vardar'ın birlikte kaza yaptığı kardeşi Semih Vardar ise ağabeyinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, Semih Vardar'ın kafasında, kolunda ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar kazanın büyüklüğünü de gözler önüne serdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Melih Vardar'ın cenazesi Eski Urla Mezarlığı'na defnedildi.

Futbola Urla Gençlik Spor altyapısında başlayan Melih Vardar, daha sonra Bucaspor altyapısına geçti. 2008 yılında profesyonel olan Vardar, çeşitli yaş kategorilerinde 9 kez milli formayı giydi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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