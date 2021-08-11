Somaspor Yasin'i aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somaspor Yasin'i aldı

Somaspor Yasin'i aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, geçen sezon ilk yarıda Niğde Anadolu FK, ikinci devrede 1922 Konyaspor forması giyen forvet Yasin Abdioğlu ile anlaştı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, geçen sezon ilk yarıda Niğde Anadolu FK, ikinci devrede 1922 Konyaspor forması giyen forvet Yasin Abdioğlu ile anlaştı. Fransa doğumlu 25 yaşındaki forvet daha önce Kartalspor, Maltepespor, Anadolu Üsküdar, Anadolu Bağcılar, Erzin Bld, Pendikspor, Tarsus İY, Kahramanmaraşspor, Mamak FK kulüplerinde de oynadı. Geçen sezon Konya ekibinde 15 maçta 4 gol atan Yasin, bu sezon için anlaştığı Serik Belediyespor tarafından kiralık olarak Soma'ya gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.
TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig'de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 30 olarak belirledi.
Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
Son Dakika: TFF seyirci kararında değişikliğe gitti! İşte maçlara girebilmenin şartları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Aytaç Şaşmaz Murat Dalkılıç
Spor Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Somaspor Yasin'i aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 12:20:10. #1.14#

title