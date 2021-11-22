Somaspor yarıştan uzaklaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 kaybeden Somaspor, zirvenin uzağında kaldı. Sarıyer ve Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Somaspor, Bodrumspor'a da yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Çok üzgünüz. Mutlak galibiyet için sahaya çıkmıştık. Bu kayıpları telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.Somaspor bu hafta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la karşılaşacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet