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Somaspor yarıştan uzaklaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Somaspor yarıştan uzaklaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 kaybeden Somaspor, zirvenin uzağında kaldı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bodrumspor'a 3-1 kaybeden Somaspor, zirvenin uzağında kaldı. Sarıyer ve Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Somaspor, Bodrumspor'a da yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Çok üzgünüz. Mutlak galibiyet için sahaya çıkmıştık. Bu kayıpları telafi edeceğimize inanıyorum" dedi.Somaspor bu hafta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la karşılaşacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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