Somaspor'un şampiyonluk günü
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Somaspor'un şampiyonluk günü

Somaspor'un şampiyonluk günü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 haftaya en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 7 puan önünde zirvede giren lider Somaspor, yarın Osmaniye FK deplasmanında şampiyonluğu garantilemek için çıkacak.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 haftaya en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 7 puan önünde zirvede giren lider Somaspor, yarın Osmaniye FK deplasmanında şampiyonluğu garantilemek için çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, 7 Ocak Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabaka sonunda 3 puan alması halinde 2'nci Lig'e yükselmeyi başaracak. Erokspor'un evinde Çatalcaspor karşısında puan kaybı yaşaması durumunda Somaspor her türlü sonuçta bitime 2 hafta kala adını yine bir üst lige yazdırmış olacak. 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, konuk olacağı kümede kalma mücadelesi veren Karaman Belediyespor karşısında 4'te 4 için sahaya çıkacak. 

Son 4 maçından 1 puan çıkaran 3'üncü sıradaki Fethiyespor, Bahri Kaya'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Enver Ataçocuğu önderliğinde düşme hattındaki Tokatspor'u ağırlayacak. 1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor, Nevşehir deplasmanına kümede kalışını ilan etmek için çıkacak. Lige mendil sallayan Manisaspor, Edirnespor'u konuk edecek. 4'üncü Grup'ta tehlikeli bölgeden uzaklaşma mücadelesi veren Bergama Belediyespor, deplasmanda Play-Off hattındaki Düzcespor'la kozlarını paylaşacak. Küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Muğlaspor, 2'de 2 yapmak için Karbel Karaköprü Belediyespor'un konuğu olacak. Tüm müsabakalarda ilk düdük 15.00'te çalacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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