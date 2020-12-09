Somaspor'un rakibi Şile
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Somaspor'un rakibi Şile

09.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:05
Somaspor'un rakibi Şile

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Somaspor yarın evinde Play-Off yarışı veren Şile Yıldızspor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Somaspor yarın evinde Play-Off yarışı veren Şile Yıldızspor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Son 2 maçından 1 puan çıkaran siyah-beyazlı takım kazanarak moral bulmak istiyor. Ligde 1'inci Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde Nevşehir Belediyespor'la karşılaşırken, son sıradaki Manisaspor, Play-Off hattındaki Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'a konuk olacak. 2'nci Grup lideri Fethiyespor, deplasmanda 4'üncü sıradaki Belediye Kütahyaspor'la kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar saat 13.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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