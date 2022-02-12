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Somaspor'un rakibi lider Sakaryaspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor'un rakibi lider Sakaryaspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde erteleme maçında evinde Adıyaman FK'ya 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Somaspor yarın sahasında lider Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak.

SOMA, MANİSA (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içinde erteleme maçında evinde Adıyaman FK'ya 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Somaspor yarın sahasında lider Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Alper Akarsu'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Somaspor'da Adıyaman FK maçında kırmızı kart gören Onur Ulaş mücadelede forma giyemeyecek.


- Soma

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Adıyaman, Soma, Spor, Haberler

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