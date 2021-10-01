Somaspor'un rakibi Ergene Velimeşespor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Diyarbekirspor'a 3-1 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Somaspor yarın sahasında Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Diyarbekirspor'a 3-1 kaybederek bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Somaspor yarın sahasında Ergene Velimeşespor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Hasan Kaçar görev alacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Ergene Velimeşespor karşılaşmasında mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olmayı hedefliyoruz. Takımıma güveniyorum" dedi.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri